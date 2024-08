Hans Nicolussi Caviglia al Venezia: le ultime

è sostanzialmente un nuovo giocatore del. Il centrocampista classe 2000 ha firmato il contratto che lo legherà al club lagunare, neo-promosso in Serie A, per un totale di circapronti a entrare nelle casse bianconere. La Vecchia Signora avrà anche una percentuale sulla sua futura rivendita.Cristiano Giuntoli, dunque, è riuscito nella missione di piazzare un altro esubero dopo l'approdo di Daniele Rugani all'Ajax, accorciando ulteriormente la lista in attesa di definire - per restare sui fronti più caldi - l'addio di Federico Chiesa, vicino al Barcellona. Che possa essere un segnale di un imminente colpo in entrata?





