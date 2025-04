Juventus, problema al tendine per Koopmeiners: affaticamento per McKennie, le loro condizioni

Getty Images

Le condizioni di Koopmeiners e McKennie dopo Juventus-Lecce

Laè uscita dal match contro il Lecce con tre punti fondamentali ma anche con qualche acciacco fisico. In particolare perIl centrocampista olandese era uscito a metà del secondo tempo per un fastidio al tendine di Achille, così come McKennie, che invece ha accusato un affaticamento muscolare.Già dopo Juventus-Lecce era emerso ottimismo sulle condizioni di Koopmeiners per il piccolo problema al tendine. Niente di preoccupante neanche per McKennie, uscito dopo 67 minuti per un affaticamento alla coscia destra.

Tornano per Parma-Juventus?



Chi torna per la prossima partita

Entrambi. Saranno quindi monitorati quotidianamente per capire quando potranno rientrare a completa disposizione di Tudor.La prossima partita della Juventus sarà lunedì 21 aprile, nel posticipo contro il Parma. Manca ancora quindi più di una settimana prima che i bianconeri tornino in campo e quindi non dovrebbero esserci problemi per Koopmeiners e McKennie, cheIn infermeria, oltre ai lungodegenti ci sono anche Mattia Perin e Samuel Mbangula: entrambi hanno saltato la gara casalinga contro il Lecce ma il rientro è previsto per la prossima partita, dove Tudor quindi potrebbe avere la squadra quasi al completo con le solo assenze di Bremer, Cabal e Milik.