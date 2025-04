Gazzetta - 'Tudor a muso duro con i giocatori subentrati': i retroscena dopo Juventus-Lecce

AFP via Getty Images



Cosa ha detto Tudor ai giocatori dopo Juventus-Lecce

Felice per la vittoria si ma anche un po' "seccato" per il finale di match e soprattutto per come sono entrati i giocatori dalla panchina. Igor Tudor non ha avuto bisogno di interpretazioni, è stato chiarissimo nelle dichiarazioni post partita: "Una frase che però non ha sorpreso la squadra visto che il tecnico lo aveva già detto ai giocatori subito dopo il triplice fischio, al rientro negli spogliatoi.Tudor è stato meno puntuale del solito, nel post partita di Juventus-Lecce. Quando si è presentato davanti ai microfoni, però, ha spiegato il motivo del suo ritardo e ha replicato il concetto espresso nello spogliatoio nell'immediato post partita. L'allenatore, come scritto da Gazzetta.it,Ha evidentemente bacchettatsu tutti mentre si è "salvato " Savona, che è entrato negli ultimissimi minuti.

"Non mi sono piaciuti i cambi, l'ho detto prima nello spogliatoio e lo ripeto qua. Con le 5 sostituzioni ormai cambi mezza squadra e dunque bisogna farsi trovare pronti. Capisco tutto perché sono stato giocatore anch'io, ma bisogna crescere in fretta e mettere la squadra davanti a tutto" il discorso del tecnico sulla questione.Una gestione comunicativa che fa anche capire molto del Tudor allenatore.Tudor è stato molto diretto, si legge, ha messo tutti davanti alle proprie responsabilità e ha ribadito la necessità di restare concentrati sul bene della squadra, dunque sui risultati necessari per centrare l'obiettivo della stagione: la qualificazione alla prossima Champions League. E col suo discorso, aggiunge Gazzetta,