Juventus, Sancho e Conceicao, le ultime

Laè alla ricerca di ali. Prima dell'infortunio di Timothyinfatti erano soltanto l'americano e Kenan Yildiz a disposizione di mister Thiago Motta, ora resta soltanto il numero 10 bianconero. Uno per due posti. Con la dirigenza bianconera al lavoro per chiudereGonzalez in quel ruolo ma potrebbe avere ulteriori esigenze, ecco che quindi potrebbero arrivare due esterni, non soltanto l'argentino della Fiorentina. Come riferisce oggi Tuttosport.I due nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli, di cui però ne potrebbe arrivare soltanto uno, sono quelli di Francisco Conceicao o Conceicao Jr, figlio d'arte di proprietà del Porto a cui la Vecchia Signora ha già presentato un'offerta. Oppure un altro nome che particolarmente è gradito dalle parti della Continassa è quello di Jadon Sancho del Manchester United. Non si tratta di due trattative semplici o dall'esito scontato, la Juventus pero potrebbe affondare il colpo last minute negli ultimi giorni di mercato regalando un nuovo diamante a Thiago Motta.





