Questa è la Juventus di Scanavino: i numeri rispondono, il segnale è forte e duplice

La conferma di liberato dagli altri impegni presso il Gruppo GEDI, comea tempo pieno presso il, ci porta a qualchesulpresumibile di questa mossa e su quello che avverrà in futuro.Per una corretta interpretazione di quanto accaduto oggi, dobbiamo risalire a mio parere alla fine di, quando l’intero CDA della Juventus dovette dimettersi per aprire un periodo di forte crisi e turbolenza causata dai diversi fronti aperti con la giustizia ordinaria e sportiva. In quel momento,: come spesso in questi casi, era necessario dare spazio a un nuovo management che fosse “garante” di un nuovo corso, della sistemazione “in bonis” delle vecchie partite e di un generale “appeasement” con le istituzioni sportive.

I tifosi hanno spesso valutato, e ancora oggi avviene, con grande severità questa nuova governance,, il tutto anche in relazione a risultati sportivi oggettivamente non all’altezza.Tuttavia, se valutiamo il nuovo corso con riferimento ai fronti extra-campo, quelli che avevano causato i noti “focolai di crisi”,. Il nuovo gruppo dirigente ha infatti affrontato, delimitato e probabilmente minimizzato le pur rilevanti e dolorose perdite dovute alle due inchieste aperte dalla giustizia sportiva,(che prosegue) sulle complesse dinamiche della corretta impostazione su varie operazioni “discusse” dal punto di vista dei principi contabili,, che dovrebbe portare entro un paio di esercizi ad un risultato positivo a conto economico, e, italiane ed europee, secondo una filosofia che definirei: “non puoi picconare la casa dove abiti”.Questa premessa era necessaria per tornare al punto da cui siamo partiti: a parere di chi scrive,: da un lato una sorta di “” cioè dello spirito che aveva caratterizzato le azioni intraprese dalla fine del 2022, e, dall’altro, una sorta di “” per la costruzione di una possibile nuova governance del futuro, che probabilmente potrà e dovrà avere, ma che non potrà prescindere da un: non potranno più esserci “vuoti” in quella casella come avvenuto nel post-Marotta.E’ chiaro ora che lo sguardo del tifoso va sia al di sopra di Scanavino,(Platini? Del Piero? Chiellini? chi può saperlo…) e al di sotto di Scanavino con un’area sportiva dove la posizione diè come minimo “sotto osservazione”, mentre la guida tecnica è un cantiere appena partito, dopo il licenziamento di, l’arrivo die l’incertezza su quale sarà l’allenatore del futuro.