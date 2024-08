Juventus, l'ultima offerta per Teun Koopmeiners

Teuncontinua a non allenarsi con. Il centrocampista olandese dopo aver presentato due certificati medici ora ha presentato ancora il terzo per non prendere parte agli allenamenti con i nerazzurri di Bergamo. Il motivo di fondo? Teun vuole solo la Juventus ed ha alzato un muro verso l'Atalanta che cerca di ostacolarlo. Come riferisce oggi il Corriere dello Sport i dialoghi tra la società bianconera e la società della famiglia Percassi proseguono.La Juventus infatti ha presentato un'ulteriore offerta negli ultimi giorni. 57 milioni di euro, pagabili in più esercizi (il primo da 15-20 milioni) più bonus facilmente raggiungibili. Con il centrocampista c'à da tempo l'accordo per 4,5 milioni a stagione. La sensazione è che l’Atalanta, complice l’ammutinamento del giocatore e i rapporti tesi tra le società, tirerà il più possibile la corda, non facilitando l'operazione.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui