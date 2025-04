Juventus, Tudor e la squadra a cena al ristorante di Bonucci: FOTO e VIDEO

Prima il dovere, con una doppia seduta alla Continassa, poi il piacere. Questa sera, smaltite le fatiche degli allenamenti al JTC in vista del big match di domenica contro la Roma allo stadio Olimpico, la Juventus di Igor Tudor si è ritrovata insieme a cena al gran completo presso il ristorante torinese di proprietà di. Un'occasione ritenuta perfetta per consolidare il gruppo squadra, chiamato ad alzare il livello tecnico e mentale in queste sfide decisive che mettono in palio un traguardo davvero troppo importante per la Vecchia Signora: la qualificazione alla prossima Champions League, che passa come minimo dal quarto posto nella classifica di Serie A.

Juventus a cena al ristorante di Bonucci

Il VIDEO

I giocatori della #Juventus e #Tudor a cena al ristorante di Bonucci: una serata per stare insieme e compattarsi pic.twitter.com/VOc9udJ6Vd — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) April 2, 2025

In assenza di impegni infrasettimanali, questo mercoledì è stato ritenuto il giorno ideale per organizzare un appuntamento conviviale, con Tudor in prima linea nel cercare di compattare il più possibile i suoi giocatori dopo il periodo di crisi che ha portato all'esonero di Thiago Motta. Nei prossimi giorni, poi, la squadra bianconera continuerà la preparazione del big match di domenica sera, un vero e proprio scontro diretto considerando che ora la Roma di Claudio Ranieri è distante appena tre punti in classifica e punta a un piazzamento molto migliore di quello a cui sembrava poter ambire pochi mesi fa.Qui sotto il video dell'arrivo della squadra al ristorante