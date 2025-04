Conceicao, Kolo Muani e gli altri: rebus prestiti per la Juventus in vista del Mondiale per Club

Getty Images

Lache a giugno andrà negli Stati Uniti per giocarsi il, vetrina importante anche dal punto di vista economico e commerciale, potrebbe essere molto diversa da quella attuale, negli uomini e nelle idee. Se infatti per quanto riguarda la panchina non dovrebbero esserci grosse sorprese, congià confermato da Cristiano Giuntoli almeno fino al termine della competizione, sono molti di più ad oggi i dubbi su quella che sarà la composizione della sua rosa, considerando le tante situazioni ancora indefinite, rimaste in bilico in questa fase in cui la dirigenza ha avuto ben altro a cui pensare.

Rebus prestiti in vista del Mondiale per Club

Kolo Muani

Conceicao e Renato Veiga

Il caso di Miretti

Tante domande, insomma, che però potranno trovare una risposta, almeno parziale, già a inizio giugno, quando entrerà nel vivo la finestra straordinaria di calciomercato - che durerà dal 1° al 10 del mese - istituita proprio per consentire ai club coinvolti di organizzarsi al meglio con le proprie trattative in vista del torneo oltreoceano. Il vero rebus in casa bianconera, al momento, è quello che riguarda i (tanti), sia dei giocatori che la Juventus ha mandato altrove, per fare esperienza o per una propria strategia economica, sia di quelli che invece i bianconeri hanno acquisito a titolo temporaneo, preferendo una formula diversa dall'acquisto.Il reparto che, almeno sulla carta, sarà maggiormente interessato dalla questione è l'attacco, già di per sé atteso da un'importante rivoluzione: con Arek Milik al passo d'addio, anche per via dei tanti problemi fisici che non gli hanno ancora consentito di esordire in questa stagione, eben lontano dal rinnovo, l'ago della bilancia sarà quelche la Juve ha ingaggiato in prestito a gennaio dal PSG, con cui eventualmente bisognerà trovare un nuovo accordo prima del Mondiale (possibile sì, ma non scontato, perché non è da escludere che i transalpini possano scegliere per lui un'altra destinazione). Da sottolineare, poi, come Kolo Muani fosse strettamente legato a Thiago Motta e, in seguito all'esonero, anche il suo futuro potrebbe cambiare.Stesso discorso per, che Cristiano Giuntoli ha portato a Torino la scorsa estate con una formula "originale" di prestito secco oneroso e per cui si dovrà eventualmente pagare la clausola rescissoria - a 30 milioni, fissata dal Porto - per poter essere certo di un posto nella Juventus del prossimo futuro. Senza dimenticare nemmeno, difensore classe 2003 di proprietà del Chelsea con cui la Vecchia Signora dovrà sedersi al tavolo delle trattative nel caso in cui decidesse di puntare ancora su di lui. Entrambi, tra l'altro, provengono da società che saranno a loro volta in campo al Mondiale, motivo per cui le loro situazioni dovranno essere definite quanto prima dalla Juve per evitare spiacevoli sorprese.E poi, dall'altro lato, da considerare i rientri (da capire se definitivi o meno): uno su tutti quello di, che ha fatto il percorso inverso rispetto a questi giocatori e si è messo in mostra con la maglia del Genoa. Alla Continassa non si sono dimenticati di lui, anzi hanno continuato a osservarlo con attenzione a distanza seguendone la crescita e apprezzandone i progressi, mantenendo dunque aperta la possibilità di riportarlo a Torino in estate. Tutti discorsi che al momento restano puramente ipotetici, anche perché vincolati alla guida tecnica che la Juve sceglierà per la prossima stagione. Facile capire, però, come le situazioni da risolvere siano tante e diverse tra loro, nel contesto di una squadra che sembra destinata a cambiare ancora parecchio nei mesi a venire.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui