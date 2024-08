A che punto siamo per Nico Gonzalez?

Mancano otto giorni alla chiusura del calciomercato. Il 30 agosto a mezzanotte infatti l'allenatore della Juventus Thiago Motta avrà a disposizione quella che sarà la sua rosa completa verso la prossima stagione. Certo è che serve un esterno offensivo, complice anche l'infortunio di Weah unico in rosa. Il nome caldo è ormai noto essere quello diargentino dellache per dinamiche di mercato (la Juventus) non prenderà parte alla Conference League con i viola. Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport.La Juventus ha gia un accordo con il giocatore, ingaggio da circa 3,5 milioni di euro. Nella giornata di ieri il direttore Cristiano Giuntoli ha presentato ai viola un'offerta da 32 milioni tra bonus e parte fissa. La Fiorentina ne chiede 40 e soprattutto non ha necessità di vendere se non per offerte economicamente irrinunciabili. La Juventus attende e continua questa lunga partita con la speranza di vedere Nico a Torino.





