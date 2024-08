Sancho-Juventus, le ultime notizie

La Juventus continua a esplorare il mercato per rinforzare le sue fasce offensive e ha riacceso l'interesse per, attaccante del Manchester United.Secondo Sky Sports UK, il club bianconero è fortemente interessato al giocatore inglese, che, nonostante abbia ancora due anni di contratto con i Red Devils, sembra essere fuori dai piani di Erik ten Hag, nonostante sia tornato ad allenarsi con la squadra.Laaveva già tentato di ingaggiareall'inizio della sessione di mercato, ma ora sembra decisa a fare un altro tentativo concreto. Sempre secondo le informazioni di Sky, è possibile che oggi ci siano stati colloqui con l'agente di Sancho per discutere i termini personali dell'accordo. Questo segnala un passo importante della Juventus nel tentativo di portare l'ex giocatore del Borussia Dortmund a Torino.





