Juventus, si abbassano le richieste per Federico Chiesa

Federicoè il grande esubero della Juventus in questa sessione di calciomercato. Contratto in scadenza tra un anno e nessuna chance di rinnovo complici le richieste troppo elevate dell'esterno classe 1997 ex. A questo si aggiungono anche le caratteristiche non congeniali al gioco di Thiago Motta per cui ora Federico è alla ricerca di una sistemazione con il suoFali Ramadani. Nelle ultime ore si è registrato l'interesse delma al momento sembra che alla Continassa non si ancora stata recapitata un'offerta.La Juventus che è partita dalla richiesta di 35 milioni, ora è arrivata a 15 per scongiurare la minusvalenza dalla cessione del classe 1997. Ora però, come riferisce dalla Spagna AS la Vecchia Signora potrebbe scendere ulteriormente oltre i 15 milioni di euro. L'obiettivo? Evitare di perdere Chiesa a zero tra una stagione. Quindi si potrebbe chiudere anche a meno di 15 milioni, cederlo ora è una necessità.





