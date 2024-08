Dove giocherebbe Miretti nel Genoa?

Fabioha avuto un'estate di indecisione: prima sembrava destinato a rimanere alla Juventus ma alla fine con il reintegro in rosa di Weston McKennie la situazione sembra essere cambiata e lo spazio a disposizione di Fabio drasticamente ridotto. Tanto che il classe 2003 avrebbe deciso di trasferirsi in prestito come riferisce oggi Tuttosport. Le pretendenti non mancano, si erano informate Parma, Como e Monza ma già da aprile chi aveva avviato i contatti con Fabio era il. Questa costanza nei contatti da parte dei rossoblù ha portato Miretti a scegliere il trasferimento a Genova.A convincere ulteriormente il classe 2003 ci ha pensato il tecnico del Genoa Alberto Gilardino, illustrandogli il ruolo designato per lui. Miretti dovrebbe giocare al fianco di Junior Messias, alle spalle di Pinamonti nel ruolo di doppio trequartista. Un ruolo più offensivo che potrebbe valorizzare le sue doti e che potrebbe permettergli di fare il salto di qualità definitivo. Sempre più vicino al Genoa quindi per la prossima stagione.





