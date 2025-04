Tuttosport - Juventus, obiettivo Hojlund: 'Può arrivare per il Mondiale per Club'

Getty Images



Juventus, occhi su Hojlund

Lainizia i lavori verso la sessione estiva di calciomercato per rinforzare la propria rosa. Sembra ormai certo che a Torino debba arrivare non un attaccante, bensì due. Uno in sostituzione di Arekcon cui si andrà alla separazione probabilmente prima del Mondiale per Club, si sta parlando anche di risoluzione del suo contratto, si vedrà quale sarà la sorte definitiva ma certamente lontano da Torino. Un altro in sostituzione di Dusan, che però al Mondiale per Club dovrebbe ancora indossare la maglia della Juventus.



Hojlund, i numeri con lo United



L'idea della Juventus su Hojlund



Contatti con Hojlund

Stando a quanto riferisce questa mattina il quotidiano Tuttosport la Juventus sarebbe sulle tracce di Rasmus. L'attaccante con l'Atalanta in Serie A aveva fatto decisamente bene al punto da essere ceduto alper 70 milioni più 10 di bonus. Oggi ha un contratto con i Red Devils fino al 30 giugno 2028.Nella passata stagione il centravanti aveva collezionatoin Premier, di cui 7 in una striscia di 6 partite. In questa stagione è a quota 3 centri in 26 presenze. Un digiuno durato addirittura 16 gare consecutive. Quindi sarebbe un attaccante da risollevare, esatto, un'operazione che potrebbe avere costi bassi ma con le giuste mosse potrebbe rivelarsi molto importante.Rasmus non rappresenterebbe la scelta principale per l'attacco, non sarebbe per capirci il sostituto di Dusan Vlahovic, quindi il grande nome, colui che deve reggere il peso dell'attacco. Rappresenterebbe una buona alternativa che può aiutare in situazioni difficili ed in assenza del primo attaccante, poi mai dire mai, potrebbe anche diventare il titolare.I primi contatti tra la Juventus e l'entourage del giocatore ci sono già stati. Il giocatore piace in Premier League ma anche al Napoli. Tuttavia quasi nessuno potrebbe sollevare totalmente lo United dai costi del cartellino del giocatore. Quindi sarà importante fare breccia nel cuore del giocatore per riuscire a convincerlo a scegliere Torino.





