Gazzetta - Tudor e il piano per ritrovare Koopmeiners: 'Metodo alla Gasp', 'Colloqui frequenti'

Il piano per recuperare Koopmeiners

Fisicamente

Psicologicamente

Lacrede tanto in Teun. Acquisto più costoso dello scorso mercato estivo con i 51 milioni di euro versati nelle casse. Nonostante il calo evidente di questa stagione la Vecchia Signora lo ritiene uno dei pezzi più pregiati e come detto da Tudor il centrocampista olandese va assolutamente recuperato. Sì, ma come? Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport il tecnico avrebbe studiato un piano ad hoc per l'olandese.Sta facendo dei veri e propri tempi supplementari in campo. Complice anche il fatto che non abbia svolto la preparazione con l'Atalanta dato che era in rottura e con le valige in mano lo scorso luglio in direzione Torino. Sta cercando di migliorare quella condizione fisica scadente, fa tanti allenamenti con il pallone e movimenti più simili a quelli a cui era abituato a Bergamo con Gasperini che lo ha reso grande. Tudor quindi proverà ad ispirarsi al Gasp e a quei metodi duri che hanno reso Koopmeiners quello visto nella scorsa stagione.Da non sottovalutare però l'aspetto psicologico. Il tecnico croato infatti sta tenendo frequenti colloquii con il giocatore classe 1998 per aiutarlo a superare il periodo. Sicuramente il cambio maglia ed il peso di quella bianconera hanno giocato un brutto scherzo a Koop. A questo si aggiungono i continui cambi di ruolo e richieste della gestione Thiago Motta. Tudor e la dirigenza credono fortemente in Koop e l'obiettivo ora è solo quello di farlo ritornare alla sua versione vista in nerazzurro.





