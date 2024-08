Alessandro, direttore generale della, parla così della trattativa Nico Gonzalez-Juventus. Al momento, le parti sono ancora leggermente distanti.La trattativa vive dunque una fase di stallo, che potrebbe protrarsi fino ai prossimi giorni. La priorità dei bianconeri resta comunque quella di chiudere per Gonzalez quanto prima.- "La situazione è che mancano otto giorni e al momento non ci sono le condizioni per fare l'operazione. Vedremo cosa succederà. Mancano proprio le condizioni di base per fare l'operazione. Noi non abbiamo necessità di dare via Nico, siamo contenti di lui. Siamo tranquilli. Bastano 40 milioni? Non lo so”.