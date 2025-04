Roma-Juventus, tra conferme e cambiamenti: a cosa pensa Tudor per il reparto offensivo?

Roma-Juventus, le idee di Tudor

Meno di ventiquattro ore alla sfida trae Juventus che vedrà la squadra allenata da Igor Tudor scendere in campo allo stadio Olimpico. La seconda del tecnico croato alla guida dei bianconeri ma soprattutto una sfida chiave in ottica quarto posto e quindi pass per la prossima. Ovvero l'obiettivo stagionale per eccellenza che ha in questo momento la Vecchia Signora. "Ho le idee abbastanza chiare" ha detto questo pomeriggio in conferenza stampa l'allenatore della Juventus, ma cosa cambierà rispetto alla partita contro il Genoa?



Roma-Juventus, chi giocherà in attacco?



Roma-Juventus, Dusan Vlahovic o Kolo Muani?

Un cambio sarà obbligato e sarà quello di Federicoche starà ai box per qualche tempo per l'infortunio rimediato una settimana fa allo Stadium contro il Genoa. Tra i pali agirà con ogni probabilità Michele Di Gregorio, complice il forfait di Mattia Perin . In difesa si ricorrerà ancora alla difesa a tre con Pierre Kalulu, Lloyd Kelly e Renato Veiga. Le sorprese però dovrebbero riguardare il reparto avanzato.Sembra destinato ad accomodarsi in panchina infatti Teunche nella sfida di una settimana fa allo Stadium non aveva convinto, nonostante il cambio di guida. La scelta di Tudor dovrebbe tendere verso la conferma di Kenanche è stato trascinatore contro i rossoblù e diGonzalez spostato in posizione avanzata (alle spalle del centravanti, dove aveva agito Teun Koopmeiners contro il Genoa) che però aveva fatto ben sperare una settimana fa.A guidare il reparto offensivo dovrebbe essere ancora una volta il bomber serbo classe 2000 Dusan Vlahovic. Ancora una panchina per Kolo Muani che era stato una pedina chiave degli ultimi periodi di Thiago Motta. Dusan infatti sembra avere caratteristiche adatte al gioco di Tudor e quindi va verso la conferma.