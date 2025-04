Roma-Juventus, Tudor disegna un nuovo ruolo per Timothy Weah: la richiesta

Getty Images



Roma-Juventus, le idee di Tudor

Roma-Juventus, il ruolo di Timothy Weah

Lacontinua a lavorare duro alla Continassa per preparare le sfide successive, in ordine cronologico quindi quella contro la Roma in programma domani alle ore 20.45. Giorno dopo giorno al JTC i giocatori della Juventus assimilano nuove idee e concetti del gioco del nuovo tecnico, arrivato da poco più di una settimana, Igor. Idee e concetti totalmente nuovi, e sopratutto differenti, rispetto a quelli del tecnico precedente Thiago Motta. Quindi prima di vedere il vero calcio di Tudor servirà ancora del tempo.L'allenatore però sta disegnando un nuovo ruolo per Timothy. Il giocatore che con il tecnico ex Bologna avevamo addirittura visto adattato a terzino. Nel corso della sfida contro il Genoa non era partito titolare, sugli esterni avevano agito da un lato Weston McKennie e dall'altro Nico Gonzalez. Questa volta però contro una squadra complessa come la Roma le idee del tecnico sembrano essere differenti.Il tecnico opterà ancora una volta per il suo 3-4-2-1, modulo che spesso lo ha contraddistinto. Con Nico Gonzalez che verrà schierato al fianco di Kenan Yildiz nei due alle spalle di Dusan Vlahovic. Timothy Weah invece, potrebbe ottenere una maglia da titolare ma schierato come esterno di destra, in quei quattro di centrocampo. Affiancato da Khephren Thuram e Manuel Locatelli, sull'altra corsia invece il tuttofare di questa Juventus Weston McKennie.





