La decisione di Dybala

In un colpo di scena inaspettato, Pauloha deciso di rifiutare l'offertae di restare alla Roma. Dopo aver già salutato i suoi compagni, l'attaccante argentino ha avuto un ripensamento e ha annunciato la sua decisione sui social media, scrivendo: "Grazie Roma. Ci vediamo domenica."Questo significa che Dybala sarà disponibile per la prossima partita della Roma contro l'Empoli, in programma tra tre giorni. La scelta di rimanere è stata anche facilitata dal fatto che i due club non sono riusciti a trovare un accordo sul trasferimento del giocatore, lasciando così Dybala a disposizione di Daniele De Rossi per la prossima sfida di campionato.





