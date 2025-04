Juventus, dalla Continassa: il messaggio di Conceicao a Tudor è chiaro

AFP or licensors

Che lo sguardo della Juventus e di Conceicao vada ben oltre la prossima partita, è già sicuro. Se questi sguardi siano puntati verso la stessa direzione, potrà dirlo solo il tempo. Proprio questo tempo, però, può essere la carta decisiva per entrambi: Chico sta vivendo un momento difficile con la maglia bianconera, e dall'arrivo di Tudor ha raccolto solo una manciata di minuti contro il Genoa.



A Roma è rimasto per 90 minuti in panchina, e nei giorni seguenti il messaggio criptico sui social ha fatto parlare ancora del portoghese. Insomma, intorno a Conceicao sembra essersi creata una nube di incertezza, che fino a questo momento della stagione aveva colpito altri giocatori bianconeri, mentre lui aveva dato l'impressione di rimanere stabile nelle gerarchie.



Intanto, il portoghese non vuole di certo rimanere a guardare: come anticipato, il tempo da qui a fine stagione - termine del suo prestito con la Juventus - è decisivo in ogni momento e sfumatura, e Conceicao ha intenzione di giocarsi le sue carte. In ogni momento e sfumatura.



Juventus, il messaggio di Conceicao a Tudor





Nel video dell'allenamento verso il Lecce pubblicato dalla Juventus sul proprio canale YouTube, Conceicao è tra i più attivi e volenterosi. Tradotto, il portoghese è stato tra i protagonisti, con due goal nella consueta partitella e le solite giocate con cui ha spesso strappato applausi in questa stagione.



Dunque il messaggio di Conceicao a Tudor è chiaro, e parte già dalla Continassa: il portoghese c'è e vuole esserci, a cominciare dagli allenamenti e di conseguenza nella prossima partita. La sfida contro il Lecce può essere un nuovo punto di partenza, per riscrivere un altro capitolo della sua storia bianconera, con lo sguardo rivolto non solo al presente: il futuro dell'esterno alla Juventus passa proprio da qui.