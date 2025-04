Juventus, McKennie verso un turno di riposo (o un nuovo ruolo)? Intanto si torna a parlare di rinnovo

Dove ha giocato McKennie con Tudor

Ebbene sì, anchepotrebbe riposare. O forse no, chissà. Quello che vogliamo dire è che con lo schieramento tattico adottato da Igor Tudor qualcosa potrebbe cambiare per il centrocampista americano, praticamente sempre utilizzato in questa stagione per via di quella straordinaria duttilità che lo ha reso un elemento imprescindibile per la Juventus , al punto da ricoprire qualcosa come sette diversi ruoli da una parte all'altra del campo.Nel primo match con il nuovo allenatore, quello contro il Genoa dello scorso 29 marzo, il classe 1998 è stato schierato da esterno di centrocampo, per intenderci dal lato opposto rispetto a Nico Gonzalez al fianco di Khephren Thuram e Manuel Locatelli. Stesso discorso domenica in casa della Roma, dove però la mediana è stata completata da Timothy Weah con l'argentino spostato più avanti al posto di Teun Koopmeiners. Weston, ad ogni modo, non si è mai fatto problemi: ovunque sia stato schierato ha sempre offerto buone garanzie alla squadra, mettendo in campo prestazioni positive e spesso anche di grande sacrificio, senza mai risparmiarsi.

Perché McKennie può riposare contro il Lecce

Le ultime sul rinnovo di McKennie



McKennie-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 37

Minuti: 2.649

Goal: 5

Assist: 3

Motivo per il quale potrebbe essere arrivato il momento per lui di riposare almeno per un turno, dopo ben ventidue partite consecutive da titolare. Niente di certo, in vista del match di sabato contro il Lecce. Ma alla Continassa c'è una novità che fa propendere per questa soluzione, ovvero il pieno recupero di, partito dalla panchina anche allo Stadio Olimpico dopo essere stato alle prese per settimane con un fastidioso problema alla caviglia: qualora nel prossimo fine settimana l'esterno classe 2000 riuscisse a giocare dal primo minuto, McKennie potrebbe davvero finire tra le "riserve", se non altro perché, per una volta, non sarebbe necessario mandarlo in campo a tutti i costi per coprire una casella rimasta vuota. A meno di schierarlo come ai vecchi tempi da mezzala, al posto di uno tra Thuram e Locatelli (con quest'ultimo che a sua volta avrebbe forse bisogno di un po' di respiro, per quanto si sia "caricato" con il goal contro la Roma).Se ne capirà di più nei prossimi giorni, quando la preparazione del match con il Lecce entrerà nel vivo anche dei ragionamenti tattici. Piuttosto, ciò di cui si può già parlare con una buona dose di certezza è il suo futuro: in sintesi, Wes sembra destinato a rimanere in bianconero anche la prossima stagione e pure oltre, tanto che a breve dovrebbero intensificarsi i contatti per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2026, avviati già nei mesi scorsi e poi messi in stand-by, come del resto tutti quelli relativi alle situazioni di questo tipo. La dirigenza, comunque, si è già detta soddisfatta del rendimento e della professionalità di McKennie, motivo per cui non ci sono dubbi nel merito sulla stipula di un nuovo accordo. Chiaramente andranno poi discusse le cifre e tutti i dettagli del caso, ma la base di partenza c'è ed è più che buona.





