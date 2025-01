Juventus, il mercato live 14 gennaio

Sta entrando sempre più nel vivo la sessione invernale di, che vede grande protagonista anche laalla ricerca di rinforzi per Thiago Motta: priorità alla difesa, considerando gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal (oltre che l'ormai imminente addio di Danilo), ma Cristiano Giuntoli si sta guardando intorno anche per quanto riguarda l'attacco.Il calciomercato chiuderà i battenti il, pertanto il club bianconero avrà a disposizione poco meno di un mese per tutte le operazioni che riterrà opportuno realizzare, in entrata e in uscita.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle notizie più importanti della giornata. Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio di questo mercato invernale.



10.15 - E' arrivato Deme! Nuovo volto della Next Gen, visite in corso



10.00 - CM - La Juventus segue Anjorin dell'Empoli



9.00 - Juventus, la strategia per Kolo Muani. E occhio al Tottenham...



8.00 - Corriere dello Sport - Vlahovic, tre rifiuti al rinnovo al ribasso con la Juventus



7.30 - Juventus, adesso il centrale di difesa. E per Giuntoli possono arrivarne anche due