Le parole di Laporta su Araujo

La è pronta ad accogliere Alberto Costa , importante rinforzo per una difesa dove a breve potrebbe vedersi anche un altro innesto, considerando l'emergenza e l'imminente risoluzione con Danilo. Uno dei nomi più caldi resta quello di, nonostante le voci di una sua possibile permanenza allegata all'infortunio di Inigo Martinez.Dell'uruguaiano ha parlato il presidente del club catalano, come riportato da Fabrizio Romano: "Dovreste chiedere a Deco (ds del Barcellona, ndr)… Io voglio che Araujo rimanga, credo che possiamo trovare una soluzione. Mi piace Ronald, è grande giocatore e un grande ragazzo. Per qualche ragione ora sta parlando con l'area sportiva, ma c'è sempre spazio per trovare una soluzione".





