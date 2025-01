Quanto giocherà Alberto Costa alla Juventus?

Lalo aspetta, pure con una buona dose di urgenza. Perchénon è di certo uno "sfizio" di mercato, ma una necessità assolutamente concreta per Madama, ormai da settimane in grande difficoltà con una difesa trovatasi "orfana" di Gleison Bremer e Juan Cabal. Il portoghese, in arrivo a stretto giro alla Continassa , è destinato a trovare subito spazio nello scacchiere di. Non avrà molto tempo per ambientarsi in bianconero, come non ha più tempo (da perdere) il tecnico italo-brasiliano, che vede davanti a sé un calendario da brividi in cui ogni partita può cambiare in maniera netta la direzione di un percorso che ultimamente ha imboccato una strada decisamente impervia.Alberto Costa può quindi prendere stabilmente il posto di uno "spremuto", impiegato anche più del previsto in questa prima parte di stagione e "costretto" a crescere velocemente, senza nemmeno la possibilità di concedersi errori (che comunque, va sottolineato, ha commesso poco, sicuramente meno di altri compagni, pur soffrendo com'era inevitabile certi avversari). Avrà le sue occasioni, il classe 2003, mentre sulla sinistra della linea difensiva a quattro si rivedrà Andrea Cambiaso. Di certo il giocatore ingaggiato dalnon sarà - come qualcuno già teme - un nuovo Tiago Djalò o un altro Carlos Alcaraz. Se non altro perché di lui la Juventus ha davvero bisogno.





