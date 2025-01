Alberto Costa alla Juventus: cifre e dettagli dell'operazione

La Juventus ha chiuso la prima operazione in entrata del mercato di gennaio: è fatta per l'arrivo di Alberto Costa, terzino destro proveniente dal Vitoria Guimaraes. Il club lusitano e la Juve hanno definito l'affare che consentirà al classe 2003 di trasferirsi all'ombra della Mole per aprire un nuovo capitolo della sua carriera.Alberto Costa si trasferirà alla Juventus sulla base di un'operazione a titolo definitivo. I bianconeri verseranno una cifra vicina ai 13 milioni di euro nelle casse del Vitoria Guimaraes.





