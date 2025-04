Juventus, buone notizie dalla Continassa, le ultime su Douglas Luiz e Andrea Cambiaso

AFP via Getty Images



Come stanno Cambiaso e Douglas Luiz?

Buone notizie dalla Continassa, dal centro di allenamento dove questa mattina la Juventus si è allenata agli ordini di Igor. I bianconeri stanno preparando la trasferta di domenica alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. La seconda sotto la guida del tecnico croato che ha vinto la prima allo Stadium contro il Genoa per 1-0 con goal di Kenan Yildiz.Nella giornata di ieri Andreasi era allenato parzialmente con il gruppo squadra. Ultimi step di recupero dall'infortunio rimediato alla caviglia allo stadio Franchi di Firenze. Oggi però l'esterno classe 2000 si è allenato interamente con il gruppo squadra e va spedito verso la convocazione contro i giallorossi.

Ancheè fermo da oltre un mese per un fastidio muscolare che è tornato. Il centrocampista brasiliano ieri si era allenato ancora a parte rispetto alla squadra. Oggi invece ha svolto la seduta di allenamento insieme ai compagni, anche lui spera in una convocazione per la trasferta della capitale. Dubbi che però verranno sciolti nei prossimi giorni.





