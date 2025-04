Douglas Luiz torna ad allenarsi in gruppo, ci sarà con la Roma? Cosa filtra

AFP or licensors



Juventus, ci sarà Douglas Luiz contro la Roma?

Ancora uno, l'ennesimo, infortunio di natura muscolare ha tenutolontano dal gruppo squadra da oltre un mese. Era infatti lo scorsoquando svolgeva al JMedical gli esami strumentali che evidenziavano una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il tempo previsto di stop era di circa un mese. Infatti nella giornata di oggi il centrocampista brasiliano arrivato in estate dall'Aston Villa è tornato ad allenarsi per intero con il gruppo squadra. I suoi primi allenamenti sotto la guida di Igor Tudor.



Douglas Luiz con Tudor



Quanti infortuni ha avuto Douglas Luiz in questa stagione?

dal 22 ottobre 2024 al 9 dicembre 2024, out per 49 giorni e 10 partite saltate per affaticamento muscolare

dal 16 al 18 dicembre 2024, out solo tre giorni, 1 partita saltata, riposo precauzionale

dal 19 al 27 dicembre 2024, out 9 giorni, 1 partita saltata, problema di natura muscolare

dal 13 al 21 febbraio 2025, 9 giorni, 2 partite saltate, affaticamento muscolare

dal 23 febbraio ad oggi, partite saltate 6, problema muscolare

La sensazione è che l'ex Aston Villa corra verso una convocazione per la sfida in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Difficile al momento immaginarlo con una maglia da titolare, complici i pochi allenamenti completi che avrà nelle gambe. Potrebbe però essere una pedina molto utile da giocarsi a gara in corso. Sia per far rifiatare i compagni che per aggiungere estro e creatività alla manovra. Due doti che certamente non mancano a Douglas.Il tecnico croato subentrato a Thiago Motta è chiamato anche a far tornare Douglas Luiz ad essere il giocatore visto con l'Aston Villa e non quello visto con la maglia bianconera. Il brasiliano infatti finora è stato la brutta copia di sè stesso, tutto condizionato anche dai numerosissimi infortuni. Mai così tanti in carriera analizzando i dati.





