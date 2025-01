Araujo resta al Barcellona?

Si profila almeno un mese di stop per. Come confermato dalattraverso un comunicato ufficiale, il difensore centrale ha infatti rimediato uno strappo al bicipite femorale della coscia destra, pertanto dovrà saltare una serie di gare molto importanti per la sua squadra, tra campionato e Champions League, dopo una prima parte di stagione vissuta da protagonista con un rendimento più che positivo.Un infortunio che, come confermato da AS, può incidere direttamente anche sulla possibile partenza di, obiettivo di mercato della, che a questo punto potrebbe essere "bloccato" a Barcellona almeno fino al termine della stagione nonostante, secondo varie fonti, lui stesso avesse manifestato la volontà di cambiare aria, cosa che è trapelata nelle scorse ore anche dalle dichiarazioni del presidente Joan Laporta