Voci che si rincorrono, scenari che evolvono di ora in ora e dichiarazioni che aumentano le incertezze sulle possibilità che l'affare vada a buon fine. Ad oggi, la situazione diappare molto meno lineare di quanto si potesse ipotizzare fino a pochi giorni fa. Da giocatore in uscita dopo un lungo stop, l'uruguaiano sembra diventato improvvisamente un intoccabile per il, che adesso fa più fatica ad accettare con "leggerezza" la sua partenza dovendo fare i conti con l'infortunio di Iñigo Martinez Le dichiarazioni rimbalzate in queste ore dalla Spagna, del resto, suonano come un monito molto chiaro per i bianconeri: prima il presidente Joan Laporta , poi il tecnico Hansi Flick , dal club catalano tutti sembrano intenzionati a mantenere saldo al suo posto Araujo, definito "un grande giocatore" e un "leader" della squadra blaugrana. Tutto, quindi, dipenderà dal Barcellona, con cui laha già avuto modo di interfacciarsi dopo aver ricevuto un sì di massima al trasferimento da parte del giocatore, desideroso di cambiare aria.Alla Continassa, comunque, non hanno mollato la presa: l'obiettivo è quello di riprovarci, di spingere e insistere, almeno per capire quali siano le reali intenzioni del Barcellona, al netto delle dichiarazioni pubbliche. La pista, dunque, si è complicata, indubbiamente. Ma per Araujo non è ancora detta l'ultima parola.





