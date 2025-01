Dopo Serigne Deme , esterno classe 2005, ecco al J|Medical un altro giovane che a breve si unirà alla. Si tratta di, difensore centrale classe 2003 cresciuto nelle giovanili di Inter e Sampdoria, pronto a lasciare ilcon una formula di prestito con obbligo di riscatto. Giocatore dotato di grande fisicità e solidità, alto 190 centimetri e di piede destro, Villa è stato adattato in alcune occasioni anche da terzino destro.Un altro rinforzo importante, dunque, per la difesa di Massimo Brambilla, che negli ultimi mesi ha perso per tutta la stagione sia Pedro Felipe che Riccardo Stivanello, entrambi per la rottura del crociato.





