Tudor prima di Roma-Juventus: 'Gerarchie tra Vlahovic e Kolo Muani? Ora è così. Ranieri va copiato'

Roma-Juventus, le parole di Tudor

Nel pre partita di Roma-Juventus, ai microfoni di DAZN ha parlato l'allenatore bianconero, Igor Tudor."Squadra in un buon momento, allenata bene, giocatori forti, ci aspettiamo una partita difficile, giocano in casa, però come detto ieri guardiamo noi stessi, abbiamo lavorato bene in settimana"."Va copiato tutto, il miracolo che ha fatto in Inghilterra, la carriera parla per lui, non lo conosco personalemtne ma so cosa la gente pensa di lui, nel modo di lavorare, di allenare, ha fatto la storia del suo lavoro".

"Sono stati tre giorni e una settimana, non due ma non importa, abbiamo lavorato bene, ho scelto questi qua, ci sono cinque cambi, sono tutti importanti, decidono le partite chi entra alla fine tante volte, è una scelta così, vogliamo andare forti, essere quelli giusti in tutte le fasi"."No gerarchie si stabiliscono di partita in partita, si fanno scelte, in questo momento è così, le scelte si fanno in base a quello che si vede durante la gara e in settimana. Giocatore forte, come Randal, due attaccanti forti".