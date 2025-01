Serigne #Deme é al JMedical! Esterno classe 2005, visite e firma con la #JuventusNextGen pic.twitter.com/jIjYZFw727 — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) January 14, 2025

Laha messo a segno un nuovo colpo di mercato, con l’arrivo di Serigne, giovane esterno classe 2005, che è stato ufficialmente accolto al JMedical per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla società bianconera. Un rinforzo di qualità per la squadra Under 23, che continua a puntare su talenti promettenti per il futuro.Serigne Deme, fresco di arrivo a Torino dal Sasso Marconi, è stato subito protagonista al JMedical, dove ha iniziato il suo percorso verso il tesseramento ufficiale con la Juventus.