Roma-Juventus LIVE 0-0: Svilar salva su Weah! Bianconeri in forte pressing

AFP or licensors

Se con il Genoa era una sorta di "riscaldamento", oggi si inizia a fare sul serio. È questa sera allo Stadio Olimpico, sponda giallorossa, che ladovrà fare sul serio, andando a caccia di tre punti fondamentali per la propria corsa alla Champions League, obiettivo fondamentale di una stagione a cui ormai non c'è più altro da chiedere. Il big match di oggi contro la, insomma, rappresenta subito uno spartiacque per, chiamato a ripetersi dopo il successo contro il Grifone per tornare - almeno momentaneamente - al quarto posto in classifica, ora occupato dal Bologna che domani sarà impegnato in casa contro il Napoli. Insomma, per i bianconeri non sono ammessi passi falsi.

Roma-Juventus: i temi del match

Roma-Juventus, la diretta del match

Svilar

Hummels

Mancini

Ndicka

Celik

Cristante

Koné

Angelino

Soulé

El Shaarawy

Dovbyk

Di Gregorio

Kalulu

Veiga

Kelly

Weah

Locatelli

Thuram

McKennie

Nico Gonzalez

Yildiz

Vlahovic

Per quanto riguarda le scelte di formazione, il tecnico croato è stato subito costretto a un cambio in difesa per via del serio infortunio di Federico Gatti: spazio dunque a Pierre Kalulu con Renato Veiga e Lloyd Kelly, mentre al centro dell'attacco torna Dusan Vlahovic , con Nico Gonzalez e Kenan Yildiz alle sue spalle. Esclusione pesante - ma evidentemente necessaria - per Teun Koopmeiners, apparso sottotono e in difficoltà anche con Tudor. La speranza è che l'allenatore bianconero possa ricevere risposte positive da parte dei suoi giocatori, in una fase in cui tutti sono sotto esame e tutti devono dare qualcosa in più per far sì che la Juventus possa arrivare al traguardo prefissato fin da inizio stagione.La Roma, da parte sua, non renderà di certo la vita facile alla Juventus. Dopo le grandi difficoltà dei primi mesi, la Lupa ha decisamente cambiato marcia con la guida di, tanto che ora è al settimo posto in classifica ad appena tre punti dagli stessi bianconeri e sogna un piazzamento importante, magari addirittura nella massima competizione europea. Diverse, però, le assenze tra le file dei giallorossi, a corto di alternative soprattutto sulla destra anche per via della squalifica di Alexis Saelemaekers; recupero last minute, invece, per Lorenzo Pellegrini, che si è lasciato alle spalle (almeno parzialmente) il problema al polpaccio mettendosi a disposizione in panchina. Grande la curiosità per quanto riguarda l'ex di giornata Matias Soulé , sacrificato durante il mercato estivo e ora protagonista nella Capitale.Fischio d'inizio allo Stadio Olimpico alle 20.45. Arbitra il signor Andrea Colombo. Segui il match in diretta con noi!





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui