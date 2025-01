La concorrenza per Kolo Muani

Il nome di Randalè al centro delle attenzioni dellain questo mercato invernale. L’attaccante francese, attualmente al PSG, è in uscita dal club parigino, e i bianconeri stanno lavorando per portarlo a Torino.La strategia dellaè chiara: puntare su un prestito con il contributo delal pagamento di parte dell’ingaggio, un’opzione che i francesi sembrano disposti a considerare.Tuttavia, la trattativa non è priva di ostacoli. Il, in forte pressing sul giocatore, rappresenta una minaccia concreta per i piani bianconeri, così come il, che segue da vicino l’evoluzione della situazione. Entrambi i club potrebbero presentare offerte più vantaggiose, come un trasferimento a titolo definitivo, che rischierebbe di mettere la Juventus in secondo piano.Nonostante le difficoltà, Cristianorimane vigile e determinato. I contatti con il PSG sono costanti, e la Juventus continua a lavorare per trovare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti. L’eventuale arrivo dirappresenterebbe un importante rinforzo per l’attacco bianconero, andando a colmare un vuoto cruciale nella rosa.