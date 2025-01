Ore decisive per Kolo Muani alla Juventus

La Juventus è ormai a un passo dal chiudere un accordo verbale con ilper il trasferimento di RandalIl calciatore francese, tra i più ricercati in questo mercato, potrebbe arrivare in prestito alla Juventus fino al termine della stagione. La trattativa è entrata nella fase decisiva, con le due società pronte a definire i dettagli nei prossimi giorni.Kolo Muani è uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico europeo, e la Juventus sembra aver messo il piede sull'acceleratore per garantirsi il suo acquisto. Nonostante l'accordo con il PSG sembri essere vicino alla conclusione,In queste ore, infatti, il calciatore è alle prese con numerose offerte che arrivano soprattutto dalla Premier League, che potrebbe far gola a Kolo Muani per la sua esperienza in un campionato tra i più competitivi al mondo.Il club bianconero sta cercando di chiudere l'affare quanto prima, in modo da poter contare sulle qualità del giocatore nelle prossime settimane. L'arrivo di Kolo Muani rappresenterebbe un rinforzo importante per l'attacco della Juventus, che, nonostante gli sforzi di Thiago Motta, sta cercando il giusto equilibrio in fase offensiva.