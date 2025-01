Un colpo mirato per la fascia destra



La scelta del numero: sarà il 2

La Juventus si prepara ad accogliere, il terzino destro portoghese che rappresenta un innesto fondamentale per la rosa di Thiago Motta. Il giocatore è atteso questa sera all'aeroporto di Caselle, dove inizierà ufficialmente la sua avventura in bianconero.La scelta di puntare su Alberto Costa è frutto di una chiara strategia di mercato della Juventus. Il terzino classe 2003 arriva per rafforzare un reparto che necessitava di profondità e qualità, soprattutto considerando il fitto calendario e gli obiettivi stagionali della squadra. Con la sua velocità, capacità di spinta e solidità difensiva, Costa promette di essere un elemento prezioso sia in fase offensiva che in copertura.Dal Portogallo non hanno dubbi:, un simbolo tradizionalmente legato ai difensori di fascia. Questo numero rappresenta un'eredità importante nella storia bianconera, portata in passato da grandi interpreti del ruolo. Per Costa, sarà un’ulteriore responsabilità, ma anche una motivazione a scrivere il proprio capitolo nella storia della Juventus. Lo rivela Mais Futebol.