Il nodo del rinnovo



Un peso finanziario significativo



Mercato e prospettive future

La situazione di Dusanallacontinua a essere uno dei temi più caldi in casa bianconera. L’attaccante serbo, il cui contratto scade a giugno del 2025, percepisce un ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione, pari a circa 23 milioni lordi. Questo stipendio elevato deriva da un accordo “a salire” stipulato al momento del suo trasferimento dalla, che lo rende attualmente il giocatore più pagato della Serie A.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, laha tentato più volte di ridiscutere i termini del contratto di Vlahovic.Tuttavia, l’attaccante classe 2000, attraverso il suo entourage, ha respinto ogni proposta, mantenendo le sue condizioni economiche. La mancata intesa ha complicato i piani del club, che puntava a risolvere la questione entro dicembre 2024. Ora, con l’arrivo del nuovo anno, le parti appaiono ancora distanti, aprendo scenari incerti per il futuro.La situazione di Vlahovic rappresenta un’anomalia nel contesto della nuova filosofia di sostenibilità della Juventus. IBasandosi sui dati della scorsa stagione, ogni gol segnato da Vlahovic è costato alla Juventus quasi 800.000 euro, una cifra che mette in discussione il rapporto costo-beneficio dell’investimento sull’attaccante.Una cessione di Vlahovic già nel mercato di gennaio appare poco probabile, ma l’interesse di grandi club europei comeinizia a farsi sentire in vista di giugno. I Gunners, già in passato vicini al giocatore, potrebbero tornare alla carica, mentre il Barça, alla ricerca del successore di Robert Lewandowski, monitora attentamente la situazione. Una possibile cessione estiva permetterebbe alla Juventus di liberarsi di un ingaggio pesante e ottenere risorse importanti per il mercato.