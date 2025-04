Gazzetta - Grandi manovre in casa Juventus, può tornare Matteo Tognozzi, nuovo ruolo per Chiellini

Juventus, le prossime mosse societarie

Juventus, si pensa al ritorno di Tognozzi

Ladopo l'esonero di Thiago Motta e l'immediato aumento di capitale sta progettando una strategia per poter tornare ad essere grande. Sugli scudi c'è Johncome di consueto. Un fattore chiave però sarà iil raggiungimento o meno della prossima Champions League, come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport.La posizione di Cristianoin caso di raggiungimento dell'Europa dei grandi non sarebbe in discussione, esattamente come quella dei sue due più stretti collaboratori Pompilio e Stefanelli. Indipendentemente da loro, sia Francescoche Giorgioavranno un ruolo più operativo all'interno dell'area sportiva ma non saranno gli unici.La Juventus infatti starebbe pensando al ritorno alla Continassa di Matteo, colui che ha scoperto grandi talenti come ad esempio Kenane Dean. L'innesto di Tognozzi non escluderebbe a priori né Giuntoli e nemmeno i suoi più stretti collaboratori Pompilio e Stefanelli come detto prima. Tognozzi ha da poco terminato la sua esperienza da dirigente del Granada. Dalle parti della Continassa lo ricordano per il grande contributo dato con Yildiz ed Huijsen giovanissimi. Nonostante i 200 milioni di investimenti infatti il numero 10 arrivato a zero dal Bayern Monaco è il fulcro della Juventus di Tudor.Tognozzi alla Juve è stato capo scout nell'era di Cherubini prima con Paratici responsabile degli osservatori delle giovanili (seconda squadra e primavera). A Torino ha lasciato tanti buoni ricordi e sarebbe l'uomo giusto, anzi, la certezza giusta, da cui poter ripartire.





