può aver già concluso la sua stagione. Le prime valutazioni mediche sull'attaccante brasiliano, costretto a lasciare il campo dolorante nel match contro il Manchester United, hanno suggerito la rottura del crociato , che significherebbe ovviamente un lungo stop e, di conseguenza, la necessità per l'di intervenire sul mercato per sopperire alla sua assenza. Il collegamento, quindi, è stato inevitabile, per molti:, il centravanti che i Gunners seguono e apprezzano da tempo, guarda caso alle fasi finali - con tutta probabilità - della sua esperienza alla, con cui i dialoghi per il rinnovo di contratto non hanno portato a nulla di positivo Al momento, però, non ci sono evidenze di un sondaggio - né tantomeno di un'offerta in arrivo - da parte dell'Arsenal per il numero 9 bianconero. Che sì, come dicevamo non sembra intenzionato a proseguire ancora a lungo la sua permanenza a Torino, anche per via del rapporto ormai saturo con Thiago Motta e in generale con l'ambiente, ma che comunque non cambierà aria proprio ora, nel bel mezzo della stagione. Se ne riparlerà quindi a giugno, eventualmente. A meno di scenari clamorosi, che nel mercato non sono mai da escludere…





