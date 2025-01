L'Arsenal potrebbe dover fare a meno di Gabriel Jesus per un lungo periodo dopo che le prime valutazioni mediche hanno suggerito una possibile rottura del legamento crociato anteriore per l'attaccante brasiliano. Il giocatore, che ha 27 anni, è stato sottoposto a ulteriori esami specialistici per stabilire l'entità effettiva del ko, ma la situazione appare preoccupante. La squadra londinese è in attesa di aggiornamenti più chiari, ma l'assenza di Jesus potrebbe compromettere i piani offensivi dell'Arsenal per il resto della stagione.Con la probabile lunga assenza di Gabriel Jesus, l'Arsenal sta cercando soluzioni sul mercato per sopperire alla mancanza del suo attaccante brasiliano.