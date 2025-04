Thuram si allena in gruppo: le ultime in vista di Juventus-Lecce e le parole di Tudor in conferenza

Come confermato danel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Lecce,si è allenato con il gruppo e sembrerebbe essersi lasciato definitivamente alle spalle l'affaticamento muscolare che l'aveva rallentato nei giorni scorsi e messo in dubbio per la gara casalinga contro il Lecce.Il centrocampista francese, dunque, è sceso in campo alla Continassa unendosi al resto dei compagni nella seduta di fatto decisiva e che andrà a precedere il confronto con la formazione salentina, in programma domani sera allo Stadium e che mette la Juve di fronte all'obbligo di strappare l'intera posta in palio per irrompere ufficialmente in zona Champions League.

Le parole di Tudor su Thuram

Thuram gioca Juventus-Lecce

Tuttavia la sua presenza contro la squadra di Marco Giampaolo è ancora tutta da confermare e solamente le prossime ore e le sensazioni a ridosso della partita potranno sciogliere definitivamente il nodo della questione., ha dichiarato Igor Tudor in conferenza stampa. Morale della favola, attorno alla presenza del francese classe 2001 aleggiano ancora forti dubbi.La sensazione è che Thuram non dovrebbe avere grossi problemi a strappare la convocazione per la sfida che vedrà la Juventus opposta al Lecce all'Allianz Stadium. Tuttavia permangono ancora dubbi sul fatto che l'ex centrocampista del Nizza possa vestire una maglia da titolare domani sera allo Stadium.