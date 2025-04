Chi è Matteo Tognozzi, lo scopritore di Yildiz ed Huijsen che può tornare a Torino

Getty Images



Chi è Matteo Tognozzi

Lasta iniziando a pensare a grandi manovre societarie per l'estate . L'obiettivo è chiaro ed è quello di tornare in alto cercando di minimizzare le spese. Ecco perchè Matteo Tognozzi potrebbe essere l'uomo giusto da riportare a Torino per supportare questa nuova strategia di John Elkann. Chi è però MatteoMatteoè un direttore sportivo classe 1987, conosciuto già negli ambienti della Continassa per essere stato conosservatore dei settori giovanili, nello specifico Next Gen e Primavera e successivamente conera diventato capo scout. Sei anni a Torino in cui è diventato una sorta di "architetto" della Juventus Next Gen piazzando grandi colpi di mercato. Tognozzi parla sei lingue. La sua guida è stato il papà,Tognozzi, uomo di fiducia di Luciano Spalletti ed anche lui scout. Insieme sono stati allo Zenit con Spalletti.



Quali sono stati i grandi colpi di Tognozzi alla Juventus?

Tognozzi ha studiato lingue, è stato dirigente di alcune squadre di C2 e D. Poi è diventato scout dello. Successivamente si è trasferito in Germania, ad, dopo ancora al. A trent'anni è arrivato a Torino ricevendo la chiamata della Juventus dove ci è rimasto per sei anni. Ultimo il trasferimento al Granada nelle vesti di dirigente da cui però si è separato circa un mese fa.A Torino ha messo a segno grandi colpi di mercato, per citarne alcuni: Deane Matias. Su tutti però è stato colui che, insieme a Cherubini, ha portato a zero dal Bayern Monaco all'ombra della Mole Kenan, che oggi è al centro del progetto bianconero e sta facendo sognare tutti. Non solo però, anche Samuel, Enzo, Radu, sono tutti frutti del suo occhio attento. Alla Continassa quindi sembra chiaro che Tognozzi abbia già lasciato il segno, quindi si potrebbe ripartire dalle certezze per costruire un nuovo ciclo.





