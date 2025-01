Un’operazione brillante



Interesse crescente sul mercato

si conferma una squadra capace di valorizzare giovani talenti, e l’ultimo esempio è. Il trequartista inglese classe 2001, adattato a mezzala da Roberto D’Aversa, sta vivendo una stagione di grande crescita. Con 924 minuti giocati in Serie A, ha già superato il suo record stagionale di presenze da professionista.Il direttore sportivoha chiuso il colponell’ultimo giorno del calciomercato estivo, strappandolo al Chelsea con un affare che rasenta la perfezione. L’operazione prevede un indennizzo di un milione di euro e il 50% sulla futura rivendita, con un contratto fino al 2027 (più opzione per un ulteriore anno) e un ingaggio da 300.000 euro netti a stagione. Nonostante il numero 8 azzurro non abbia ancora trovato la via del gol in Serie A, ha già servito 3 assist decisivi, diventando una pedina fondamentale nello scacchiere di D’Aversa.Le ottime prestazioni di Anjorin non sono passate inosservate, attirando l’attenzione di club di alto livello. Come racconta Calciomercato.com, ilsi è già mosso in vista della prossima stagione, mentredi Gian Piero Gasperini osserva con interesse il giovane inglese. Ultima, ma non meno importante, è ladi Cristiano Giuntoli, che ha mostrato un interesse concreto e valutato il talento di Anjorin come un possibile rinforzo futuro.Il futuro di Anjorin appare luminoso. Grazie alla visione e alla strategia dell’Empoli, il centrocampista inglese ha trovato l’ambiente ideale per esprimersi al meglio e attirare l’attenzione di grandi squadre. Se le prestazioni continueranno su questa linea, il suo valore potrebbe crescere rapidamente, consolidandolo come una delle migliori scommesse vinte dal club toscano.