Araújo in cima alla lista



Alternative e difficoltà



Gli scenari per i prossimi giorni

Laha fatto il primo passo con l'acquisto di Costa, ma la strada è ancora lunga. Non si tratta solo di un'aggiunta al reparto difensivo: c'è l'intenzione di rinforzare ulteriormente con almeno un altro centrale, forse due. La priorità è chiara e riflette la visione di Cristiano Giuntoli, che considera la difesa il fulcro su cui lavorare per rafforzare la squadra.Tuttavia, il budget limitato impone un approccio cauto e strategico: servirà sfruttare le opportunità del mercato senza perdere di vista obiettivi ambiziosi come RonaldIl nome di Ronaldè il primo sulla lista dei desideri bianconeri. In casa Barcellona, il prezzo del difensore uruguaiano resta elevato, ma le condizioni potrebbero favorire laha lasciato intendere di essere aperto a un trasferimento, soprattutto considerando le incertezze interne dei blaugrana, come l'infortunio di Íñigo Martínez.La posizione finanziaria delicata del Barça potrebbe spingere il club spagnolo a monetizzare, creando una finestra di opportunità per i bianconeri.Se Araújo rappresenta il sogno, ci sono altre opzioni sul tavolo.del Benfica è un altro profilo monitorato, ma le trattative con il club portoghese, gestite dall’agente Jorge Mendes, non hanno ancora trovato uno spiraglio. Situazione simile per David, mentre il Milan ha alzato un muro per Fikayo, complice l’arrivo di. Ogni nome porta con sé complessità, ma la Juventus non sembra intenzionata a mollare la presa su nessuna pista.Il mercato è in fermento, e laaspetta il momento giusto per agire. Benoîte Axel, entrambi in uscita dal Chelsea, sono opzioni che potrebbero concretizzarsi. In particolare, Disasi potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto, ma resta da capire se il francese rientra nei piani di lungo termine di Giuntoli e Thiago Motta. Intanto, un ritorno suo un’accelerazione per Araújo non sono scenari da escludere.