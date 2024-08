Juventus, il mercato LIVE 8 agosto

; siamo entrati da qualche giorno nell'ultimo mese di mercato e la Juventus ha ancora tante operazioni da realizzare in entrata ed in uscita.IlBiancoNero.com vi terrà aggiornati quotidianamente, con unad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.10:05- Koopmeiners-Juventus: cosa succede adesso. L'accordo resta da trovare, ma non è più in salita. QUI 10:00- Koopmeiners-Juventus, la presa di posizione del giocatore verso l'Atalanta: cosa sta succedendo. I DETTAGLI 9:30- Tuttosport - Juventus, Szczesny davanti ad un bivio: cosa filtra sul suo futuro.9:00- Tuttosport - Juventus, Daniele Rugani verso l'Ajax: la mossa dell'agente.8:30- CorSport - Galeno sempre più vicino: 'vuole la Juventus', le cifre8.00- Tuttosport - Juventus, Todibo è vicinissimo: spunta un nuovo scenario. Ne abbiamo parlato7.30- Gian Piero Gasperini a L'Eco Di Bergamo: 'Teun Koopmeiners vuole la Juventus, non si allena con noi e si sente stressato'





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui