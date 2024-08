La decisione della Juventus su Rouhi

Laè pronta a scommettere sul talento di J, confermandolo come una delle pedine fondamentali per il futuro della prima squadra.Dopo un percorso di crescita nelle giovanili bianconere, il giovane difensore è sempre più vicino a un importanteche lo legherà al club torinese per i prossimi anni., classe 2005, è stato uno dei protagonisti delle formazioni giovanili della, dimostrando qualità che hanno catturato l'attenzione degli addetti ai lavori e degli allenatori della prima squadra. La sua capacità di leggere il gioco, abbinata a una notevole solidità difensiva e a una maturità in campo inusuale per la sua età, lo rendono un profilo ideale per il futuro bianconero.Il rinnovo di contratto, che sembra ormai essere una pura formalità,Il club vuole assicurarsi che Rouhi continui il suo sviluppo sotto la guida dello staff tecnico della prima squadra, con l'obiettivo di integrarlo stabilmente nei piani futuri.





