Teun Koopmeiners, cos'è successo con l'Atalanta?



Koopmeiners-Atalanta, rapporti tesi?

. Questa è la notizia di giornata che sta facendo sognare i tifosi della Vecchia Signora. Decisamente meno gradita dalla dirigenza dell'Atalanta che invece non avrebbe voluto una presa di posizione così netta da parte del giocatore olandese classe 1998.Nella giornata di ieri infatti il giocatore ha chiesto di non allenarsi. Come rivelato da Gian Pieroall'Eco di Bergamo (potete leggerle QUI ). Ieri ha scelto di non allenarsi in nerazzurro, mossa forte, per prendere posizione e mandare segnali alla società che ha richieste economiche elevate per la sua cessione.Con questa mossa di Koop però forse si è ottenuto l'effetto contrario. Non sarà più una semplice trattativa di mercato ma la società bergamasca vorrebbe alzare un muro attorno al giocatore olandese, non avendo gradito particolarmente la sua presa di posizione così netta. Koop intanto, dal canto suo, vorrebbe trasferirsi alla Juventus entro questa sessione di calciomercato. Si prospettano giorni decisamente caldi.





