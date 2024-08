Sekulov Juve, le ultime

Una due giorni frenetica, 48 ore per imprimere l’accelerata e dare la svolta al mercato della Juventus . La dirigenza bianconera sta sbrogliando diversi nodi sia per quello che riguarda le entrate che per le uscite. Il prossimo a lasciare la Continassa sarà Nikola, il suo passaggio allainfatti è in via di definizione.L’attaccante classe 2002 ha iniziato la stagione come aggregato alla prima squadra guidata da Thiago Motta, dopo che nella passata stagione – dal suo rientro a gennaio -, ha contribuito fortemente alla risalita in classifica della Next Gen. Adesso, il suo futuro va delineandosi con il trasferimento a Genova, sponda doriana. In attesa di conoscere le cifre ufficiali, quando saranno emanati i comunicati del caso, la Juventus mette in banca un’altra manciata di milioni che serviranno al club per chiudere le questioni in entrata: da Todibo a Koopmeiners, passando per gli esterni d’attacco.