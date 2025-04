Piegati sulle ginocchia: Juventus, le immagini dall’allenamento dicono tutto

AFP or licensors

Intensità e verticalità: le basi della nuova Juventus

La Juventus sta mettendo benzina nelle gambe in vista delle ultime partite di una stagione travagliata, in cui i bianconeri sono ancora in piena lotta per la qualificazione alla prossima. L’idea di gioco di Igorè chiara: calcio verticale, sempre proiettato in avanti, e lo ha dimostrato sin dal suo debutto contro ilPer attuarlo al meglio, però, serve una condizione fisica ottimale. Questo tipo di sforzo e di corsa è completamente diverso rispetto a quello richiesto dal calcio di possesso voluto da. Così, oltre alla verticalità, la parola d’ordine che risuona alla Continassa in questi giorni è intensità. Prima della cena di squadra organizzata nel ristorante di Leonardo Bonucci , la Juventus ha trascorso la giornata tra le mura del Training Center della Continassa. Ieri si è svolta una doppia seduta di allenamento, alternando lavoro fisico e tattico, sempre con l’obiettivo di aumentare il ritmo di gioco. Le immagini pubblicate dal club bianconero parlano chiaro: Kelly e Thuram esausti sulle ginocchia, Locatelli a corto di ossigeno, Weah con le mani sui fianchi.Non si tratta di una questione di semplice condizione atletica: la Juventus ha corso anche prima, e non è questo l’aspetto più critico della stagione. Diverso è il discorso relativo agli infortuni, che hanno condizionato il rendimento della squadra. Tuttavia, il calcio di Tudor ha richieste specifiche e molto diverse da quelle di Thiago Motta, quindi richiede anche una preparazione fisica differente.L’obiettivo del tecnico croato è chiaro: rendere la squadra più aggressiva, rapida nelle transizioni e capace di attaccare con più uomini. Lavorare sull’intensità significa non solo aumentare la velocità di gioco, ma anche migliorare la capacità della squadra di mantenere alti ritmi per tutta la partita. La Juventus, sotto la guida di Tudor, sta quindi mettendo a punto un nuovo assetto fisico e mentale per affrontare al meglio il finale di stagione.Con la qualificazione alla Champions League ancora in bilico, i bianconeri devono adattarsi rapidamente a queste nuove richieste. Verticalità e intensità: sono queste le chiavi su cui si basa il nuovo corso targato Igor Tudor.