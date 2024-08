Juventus, quale futuro per Szczesny?

Non è mai rientrato alla Continassa Wojciechche non rientra nei piani dellache ha già acquistato Michele Di Gregorio come futuro numero uno per questa stagione. Mettendo così alla porta Tek che sta ancora cercando una soluzione dove trasferirsi nella prossima stagione. Come riferisce oggi Tuttosport al momento il portiere sarebbe davanti ad un bivio.L'è in Italia e apprezza molto l'estremo difensore polacco. La Juventus, come detto, vuole cederlo. La palla ora è nelle mani di Tek che deve decidere se accettare l'eventuale corteggiamento saudita o se aspettare ancora una chiamata dall'Europa. Sullo sfondo c'è Adriano Galliani con ilche apprezza il portiere della Juventus. Operazione possibile a patto che la Juve liberi a zero il proprio portiere e contribuisca pagando il 70% dell'ingaggio di Tek, che prende circa 6,5 milioni l'anno più bonus. Soluzione che al momento non sembra essere molto gradita dalle parti della Continassa, ma agosto è lungo e tutto può succedere.





