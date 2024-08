Nico Gonzalez-Juventus: le ultime notizie

Il mercato della Juventus si accende con un nuovo affondo per, l'esterno argentino della. Nella giornata odierna, i bianconeri hanno intensificato i contatti con il club viola, ribadendo il forte interesse per il giocatore che da tempo è uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo della squadra diLa trattativa, tuttavia, non si preannuncia semplice. Laha infatti fissato un prezzo chiaro per il cartellino di González: 35 milioni di euro. Inoltre, il club toscano non sembra disposto ad accettare contropartite tecniche nell'operazione, preferendo un trasferimento esclusivamente cash. Questo complica ulteriormente i piani della, che sperava di abbassare l'esborso economico attraverso l'inserimento di alcuni giocatori.La posizione ferma della Fiorentina trova giustificazione nella necessità di trovare prima un sostituto adeguato per. Il club viola sta sondando diverse opzioni sul mercato, e tra i nomi più caldi spicca quello di Albert, talentuoso esterno del Genoa. L'islandese, che ha impressionato nella scorsa stagione con la maglia rossoblù, viene visto come il profilo ideale per prendere il posto di González in caso di cessione.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui